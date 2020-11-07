Korona listesini paylaşan görevliye soruşturma
Bartın'ın Ulus ilçesinde filyasyon ekibinde görevli öğretmene pozitif ve temaslı vakaların listesini yayınladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.
GÜNDEM 07.11.2020, 23:22
Bartın'ın Ulus ilçesinde filyasyon ekibinde çalışan öğretmen Hakkı A., sosyal medya hesabından koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin yer aldığı listeyi paylaştı. Hakkı A. paylaşımında, “Evde izolasyonda olması gerekenlerin listesidir. Lütfen dikkatli olalım” dedi. Paylaşıma gelen tepkilerin ardından öğretmen Hakkı A. listeyi kaldırdı.
Olayın ardından açıklama yapan Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, “Öğretmen arkadaşımızın filyasyon ekibinde görevli olduğunu öğrendik. Kendi sosyal medya hesabında bu listeleri paylaştığı bizlere bildirildi. Kendisiyle ilgili idari soruşturmayı başlattık. Gereği yapılacaktır” dedi.
Olayın ardından açıklama yapan Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, “Öğretmen arkadaşımızın filyasyon ekibinde görevli olduğunu öğrendik. Kendi sosyal medya hesabında bu listeleri paylaştığı bizlere bildirildi. Kendisiyle ilgili idari soruşturmayı başlattık. Gereği yapılacaktır” dedi.
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