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Korona kabusunda son durum! Dikkat çeken rakamlar...

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Koronavirüs toplam hayatını kaybeden kişi sayısı ile yeni hasta sayısı açıklandı peki dünyada durum ne?

GÜNDEM 23.01.2021, 09:24
Korona kabusunda son durum! Dikkat çeken rakamlar...
Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi ise hayatını kaybetti.

Avrupa’da koronavirüs salgınında tespit edilen yeni vakalar ülkelerin canını sıkmaya devam ediyor.
Salgının başlangıcından sonraki yükseliş dönemi azalsa da ciddiyetini korumayı sürdürüyor.
Yeni tip koronavirüs salgını hem yayılmaya hem can almaya devam ediyor.
Küresel ölçekte eşi benzeri görülmemiş bir salgınla baş etmeye çalışan dünya çapında tespit edilen yeni tip koronavirüs vaka sayısı 98 milyonu geçti.
İki milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Kovid-19’a karşı aşı haberleri geliyor olsa da etkin bir tedavi bulunmuş değil.
Bir başka deyişle tüm dünya ülkeleri Kovid-19 salgınına karşı aşı çalışmalarından gelecek umutlu habere odaklanmış durumda.
ABD'de vaka sayısı 25 milyon 390bin 42 oldu
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla
Hindistan (10 milyon 640 bin 544)Brezilya (8 milyon 755 bin 133) Rusya (3 milyon 677 bin 352)  İngiltere (3 milyon 583 bin 907)Fransa (3 milyon 011 bin 257)İspanya (2,603,472) İtalya (2,441,854)Almanya (2,125,261)Kolombiya (1,987,418)ve Arjantin'de (1,853,830) oldu.
DÜNDEN BUGÜNE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 116 bin 438 kişi hayatını kaybetti.
COVID-19'a yakalanan 70 milyon 936 bin 750 kişi iyileşti
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