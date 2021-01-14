Korona bitmeden şimdi de sivrisinekten yayılan ölümcül bir virüs!

Ülkede sivrisineklerden bulaşan ölümcül Murray Valley Ensefalitis Virüsü'nün tespit edildiğini belirten uzmanlar, insanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Avustralya'da herhangi bir salgına karşı rutin kontroller yapan araştırma ekibi, bir tavukta Murray Valley Ensefalitis Virüsü (MVEv) tespit etti.



Yetkili isimlerden biri olan Dr. Fay Jenkins yaptığı açıklamada, "Murray Nehri boyunca sivrisinek sayısında artış olduğunu biliyoruz. Ancak MVEv virüsünün tespiti tehlikeli bir durum. Güney Avustralya'da yaşayan insanların sivrisineklere karşı dikkatli olması gerekiyor" dedi.



Ateş, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilere neden olan Murray Valley Ensefalitis Virüsü, birçok insanda ise herhangi bir sempton göstermiyor. Dr. Jenkins, MVEv'in belirtileri konusunda da, "MVEv'in enfekte ettiği bazı insanlarda boyunda sertlik, titreme, uyuşukluk gibi ciddi semptonlar görülebilir. Yaklaşık %20 oranında da ölümcül olabiliyor. Ciddi belirtilere sahip olan ama hayatta kalan insanların yaklaşık %40'ında kalıcı nörolojik hasar da oluşabilir" açıklamasını yaptı.

Güney Avustralya'da sivrisinek yoluyla bulaşan hastalıkların aşısı ve tedavisi yok. Hastalığı engellemenin en iyi yolu ise sivrisineklerden kaçınmak.

