Korona Adıyaman’ı vurdu, ev ev karantina...

Koronavirüs salgının etkili olduğu Adıyaman'da 102 evde daha karantina uygulanmaya başlandı. İlde karantinadaki ev sayısı 1500'e yaklaştı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 102 evde karantina uygulaması başladı.

İlde perşembe günü de 188 ev için karantina kararı alınmıştı. Son karantina kararları ile birlikte Adıyaman'da ekim ayı içinde Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan hane sayısı 1500'e yaklaştı.

Salgının yüksek seyrettiği ilde dün Vali Mahmut Çuhadar, Atatürk Bulvarı'nda esnafla görüşerek, tedbirlere özen gösterilmesini istedi.Çuhadar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik konularında uyarılar yaptı, maske dağıttı.

