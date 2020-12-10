Korkutan uyarı: '2021 yılında cüzdanlar daha da boşalacak'

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu krizin ancak ciddi reformlar sayesinde aşılabileceğini belirten Moody's'in açıklaması, kurumsal zayıflıklar, döviz riski ve krediye dayalı büyümenin oluşturacağı sorunlara işaret ederken, 2021 yılının Türkiye ekonomisi ve vatandaşlar açısından çok daha zorlu geçeceği yorumları yapılıyor.

Moody's, Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendirdiği açıklamasında, hükümetin reform taahhütlerini yerine getirmediğine ve politik gidişatın belirsizliğine işaret ederken, Merkez Bankası'nın TL'yi korumak adına attığı başarısız adımlar nedeniyle döviz rezervlerini kaybettiğinden hareketle, ülkeyi 2021'de çok daha zorlu günlerin beklediğinin işaretlerini vermiş oldu.

Yeniçağ Gazetesi yazarı ve ekonomist Evren Devrim Zelyut ise, 2021 yılında cüzdanların daha da boşalacağını belirtti ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Türkiye'nin 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi detaylarını aktardığı, "2021 yılı bütçemizde bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar, vergi gelirleri 922,7 milyar, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörülmektedir" sözlerini hatırlattı.

Bu açıklamanın vatandaşların ceplerinin daha da boşalacağının göstergesi olduğuna değinen Zelyut, yazısını şu satırlarla sürdürdü:



"Teklife baktığımızda 2021 yılının vatandaş için cüzdanların boşalacağı bir yıl olduğunu görüyoruz. Neden mi? Maddeler halinde sıralayalım:

1- 2021 yılında şehir hastaneleri için 16 milyar lirayı aşan transferle yine iktidara yakın firmaların ihya edileceği anlaşılıyor. Oysa pandemi döneminde işsiz kalan 10 milyondan fazla vatandaş 1100 TL civarında kısa çalışma ödenekleri ile yaşama tutunmaya çalışıyor. Garip olan şu: Neden bu firmalara kaynak aktarımı ertelenmiyor? Vatandaşa aktarılan kaynaklar neden artırılmıyor?

2- Bütçede vergi gelirleri 922 milyar TL. Gelir vergisini ise %65 gibi bir oranda çalışanlar ödüyor. Yani bütçeyi yine çalışanlar büyük ölçüde ayakta tutacak.

3- 2016/2017 yıllarında 50 milyar TL civarında olan bütçe açığı 2021'de 245 milyar TL olacak. Ek olarak bu hedef rakamların da tutmadığını, sürekli aşıldığını da belirtmekte fayda var. Öngörülen bu açığı ise yukarıda da belirttiğimiz gibi emekçiler kapatacak.

4- Bütçe için 1 trilyon 58 milyar TL vergi toplanacak. Geçen yıla göre artış %16,4 olacak. Yani fatura yine vatandaşa çıkacak."

