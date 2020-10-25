Korkutan sonuç! Koronavirüs mutasyona mı uğradı?

Birleşik Krallık'ta yayımlanan araştırmada koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıkarken birinci dalgadan daha çabuk insanlara bulaşıyor ve 7 gün gibi kısa sürede öldürüyor.

Koronavirüs ile ilgili yapılan araştırmalar korkutmaya devam ediyor. Birinci dalgadan daha çabuk insanlara bulaşan koronavirüs, ikinci dalgasının daha çabuk tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi.

Dünya çapında 42 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs ile ilgili Birleşik Krallık’ın önde gelen bilim kuruluşlarından ve hükümete de bilimsel danışmanlık veren SAGE’nin yayınladığı bir araştırma ikinci corona virüsü salgınının ikinci dalgasının daha tehlikeli olduğunu ortaya çıktı.

Yeni ve Yayılan Solunum Yolu Virüs Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG) tarafından hazırlanan araştırmada, ikinci dalgada bulaşan koronavirüs hastaları daha çabuk ölebiliyor. Uzmanlar, değişime uğrayan koronavirüsün daha bulaşıcı olduğunu belirtiyor. İngiliz hükümetinin verilerini SAGE ile birlikte inceledikten sonra bu mutasyonun Covid-19’un yayılmasını hızlandırmış olabileceğini belirten uzmanlar, “Birleşik Krallık’ta uzmanlar şimdi mutasyona uğrayan örnekleri inceliyorlar fakat bunların ne sonuçlar doğuracağına dair net bir inceleme yapılmadı” ifadesi kullanıldı.

1 Ağustos’tan önce hastalığa yakalananların öksürük ve yüksek ateş gibi belirtilerden ortalama 13 gün sonra öldüğü görülürken, 1 Ağustos’tan sonraki hastalarda bu oranın yarı yarıya düştüğü belirtildi. O dönemden beri erkekler ortalama 7.5 günde yaşamını yitirirken kadınlar da 6 günde ölüyor.

