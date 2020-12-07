Korkutan rapor: Atölyelerdeki 10 işçiden yedisi hasta
İzmir’de atölyelerde çalışanlar işçilerle yapılan araştırmada, her 10 işçinin yedisinin işten kaynaklanan bir hastalığı bulunduğu ireli sürüldü.
GÜNDEM 07.12.2020, 18:47
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Diken’in yayınladığı habere göre, Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği’nin ''Meslek Hastalıkları Raporu'' bugün yayınlandı. Raporda yer verilen anket kapsamında, İzmir’deki Ayakkabıcılar Sitesi’nde çalışan 100 işçiyle görüşüldü. İşçilerin 23’ü deri, 44’ü tekstil, 33’ü ise ayakkabı atölyelerinde çalışıyor.
Ankete katılanların 35’i kadın, 65’i erkek. Katılımcıların 35’i 18-25, 36’sı 25-40, 20’si 40-50, yedisi 50-60, ikisi ise 60 yaş üstü. Genç işçiler arasında Suriyeliler yoğunlukta. İşçilerin 33’ü 0-10, 34’ü 10-20, 23’sü 20-30 yıldır çalışıyor. Geri kalanları ise 30 yıldan fazla bir süredir çalışıyor.
Sigortası düzgün yatırılan işçi sayısı, yalnızca 23. İşçilerden 28’inin sigortası düzensiz olarak yatırılırken, 44’ü sigortasız çalışıyor. Beşi ise emekli olduğu için sigortasız çalışıyor.
Ankete katılanların 35’i kadın, 65’i erkek. Katılımcıların 35’i 18-25, 36’sı 25-40, 20’si 40-50, yedisi 50-60, ikisi ise 60 yaş üstü. Genç işçiler arasında Suriyeliler yoğunlukta. İşçilerin 33’ü 0-10, 34’ü 10-20, 23’sü 20-30 yıldır çalışıyor. Geri kalanları ise 30 yıldan fazla bir süredir çalışıyor.
Sigortası düzgün yatırılan işçi sayısı, yalnızca 23. İşçilerden 28’inin sigortası düzensiz olarak yatırılırken, 44’ü sigortasız çalışıyor. Beşi ise emekli olduğu için sigortasız çalışıyor.
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