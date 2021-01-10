Korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı
Amasya’da, Yeşilırmak Nehri’nde bölge halkını endişelendiren olay gerçekleşti. Nehirdeki sazan ve yayın balıkları kıyıya vurdu.
GÜNDEM 10.01.2021, 01:07
Merkeze bağlı çevre yolu üzerinde ve Yazı Bağları Mahallesi mevkisinden geçen Yeşilırmak Nehrinde balıklar kıyıya vurdu.
Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Amasya’da şehrin ortasından geçen Yeşilırmakta son aylarda su seviyesinin önemli oranda azaldığı belirtildi.
Balıkların, sudaki oksijen oranının düşmesi ve solungaçlarına çamur dolması sonucu telef olduğu değerlendirilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Amasya’da şehrin ortasından geçen Yeşilırmakta son aylarda su seviyesinin önemli oranda azaldığı belirtildi.
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