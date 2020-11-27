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Korkutan gelişme! H1N1 virüsü yeniden hortladı: Hızla yayılıyor

Avrupa'da kuş gribinin hızla yayıldığı ve kümes hayvancılığı sektörünü ciddi şekilde tehdit ettiği bildiriliyor.

GÜNDEM 27.11.2020, 20:53
Korkutan gelişme! H1N1 virüsü yeniden hortladı: Hızla yayılıyor
Avrupa'da kuş gribinin hızla yayıldığı ve kümes hayvancılığı sektörünü ciddi şekilde tehdit ettiği bildiriliyor.
Avrupa genelinde İsveç, İrlanda, Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere ve Danimarka'dan sonra Hırvatistan, Slovenya ve Polonya'da da kuş gribine rastlandı.
Rusya, Kazakistan ve İsrail'de de virüs yayıldı.
Şimdiye dek toplam 1,6 milyon tavuk ve ördek virüs nedeniyle itlaf edildi.
Rusya'da ise itlaf edilen kümes hayvanı sayısı 1,8 milyona ulaştı.
Virüsün şimdilik insana bulaşan türünün görülmediğini aktaran uzmanlar, ne olursa olsun kümeslerin gözlem altında tutulması gerektiğini ifade ediyor.
Birçok ülke, önlem amacıyla tavuk ve tavuk ürünleri ithalatını askıya almış durumda.
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