Korkutan açıklama! ''Yeni bir koronavirüs yayılabilir''

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden uzman Shi Zhengli, Sars-CoV-2’nin akrabalarının da dahil olduğu bu virüslerin muhtemelen Çin dışında, Güney Asya ülkelerinde yaygın olduğunu belirtti. Zhengli, yarasaların koronavirüslerin ilk taşıyıcısı olmalarına rağmen, Sars-CoV-2'nin önce bir ‘ara’ hayvana, sonra da insanlara bulaştığını ve bu ara taşıyıcının tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. Guardian’ın aktardığına göre, virüsün varlığının belirlendiği geçen yılın sonlarına kadar, hayvanlar ve hatta insanlar arasında ne kadar süreyle dolaştığı bilinmiyor.

Prof. Edward Holmes, Vuhanlı meslektaşı ile koronavirüsün uzun bir süre ara taşıyıcıda bulunmuş olabileceği konusunda hemfikir olduğunu belirterek, tespit edilmeden önce insanlar arasında birkaç ay dolaşmış olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Holmes, virüsün hayvandan insana bulaşma sürecinin Vuhan'da ve hatta Hubey eyaletinde gerçekleşmemiş olabileceğini vurguladı. Zhengli ve bir grup bilim insanı, Hubey'de test ettikleri çiftlik hayvanlarında Sars-CoV-2'ye rastlamadı.

