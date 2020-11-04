Korkutan açıklama: ‘Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık…’

Tüm dünyada 48 milyona yakın kişiyi hasta eden ve 1 milyon 200 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayıları hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının yeni merkez üssününü Avrupa olduğunu söylerken, başta Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya olmak üzere çok sayıda ülke yeni yasak ve kısıtlama kararları aldı.

Avrupa ülkelerinde günlük vaka sayılarının 20 binlere ulaşması, vaka sayılarında yaşanan patlama virüsün mutasyon geçirip geçirmediği tartışmalarına da neden oldu.

ABD’li bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre koronavirüs mutasyon geçirdi ve artık daha bulaşıcı.

Araştırma, ABD’nin Teksas eyaletindeki Houston’da bulunan Houston Methodist Hastanesi’nde 5 binden fazla Covid-19 hastası üzerinde yapıldı.

Bilim insanları "Mutasyona uğrayan koronavirüs orijinal virüsten çok daha bulaşıcı" sonucuna ulaştı.

Araştırma sonuçları hakemli dergi mBIO’da yayımlandı.

Araştırmayı yürüten Dr. Ilya Finkelstein’a göre “Virüs mutasyona uğramaya devam ediyor.”

