Korkutan açıklama: Her gün binden fazla koronavirüs...

Türkiye’de son dönemde koronavirüs vakalarının artmasının ardından Avrupa ülkelerinde kısıtlama yasakları tekrar getirilirken Sağlık Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı’ndan benzeri bir karar çıkmaması soru işaretlerine neden olmuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya üzerinden vatandaşları koronavirüse karşı uyardı. Serap Şimşek Yavuz, '' İstanbul'da Covid hastanelerine her gün binden fazla koronavirüs şüpheli hasta geliyor, önemli bir kısmı pozitif çıkıyor'' dedi.

Serap Şimşek Yavuz'un sosyal medyada üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;

''İstanbul'da COVID hastanelerine her gün binden fazla COVID şüpheli hasta geliyor,önemli bir kısmı pozitif çıkıyor. Zorunlu olmayanlar evde kalsın, kapalı-kalabalık ortamlara girmesin, misafir kabul etmesin, misafirliğe gitmesin, en fazla 1-2 insanla,açık havada,mesafeli görüşsün. Zorunlu olanlar diğer insanlarla bir arada olduğu sürece ağzını ve burnunu kapatan bir maske taksın ve maskesini asla çıkarmasın, mümkün olan en az kalabalık ve en az kapalı ortamda dursun, tercihen tek başına ve açık havada yemek yesin, bulunduğu ortamda camı açık tutsun."

