Korkunç kaza: Çimento kamyonu otomobilin üzerine düştü: 5 kişi...
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyonun köprüden otomobilin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaralındı
GÜNDEM 09.11.2020, 21:36
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan otomobillerin üzerine düştü. Üzerine kamyon düşen otomobil demir yığını haline dönüştü. Feci kazada ezilen araçta bulunan 2´si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Narlıdere Köprülü Kavşağı'nda yaşandı. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen çimento yüklü kamyon freni boşalarak, sürücünün kontrolünden çıkıp önce kaldırıma, ardından köprülü kavşaktan otomobillerin üzerine düştü.
Kazada çimento torbalarının yırtılması sonucu yolu toz bulutu kapladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerine tonlarca ağırlığındaki kamyonun düşmesi sonucu demir yığınına dönen otomobilde sıkışan, kişiler ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan M.A.İ., ile E.E.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, akşam saatlerinde Narlıdere Köprülü Kavşağı'nda yaşandı. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen çimento yüklü kamyon freni boşalarak, sürücünün kontrolünden çıkıp önce kaldırıma, ardından köprülü kavşaktan otomobillerin üzerine düştü.
Kazada çimento torbalarının yırtılması sonucu yolu toz bulutu kapladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerine tonlarca ağırlığındaki kamyonun düşmesi sonucu demir yığınına dönen otomobilde sıkışan, kişiler ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan M.A.İ., ile E.E.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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