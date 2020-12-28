Korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar Dinar-Konya karayolu meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı.
GÜNDEM 28.12.2020, 23:51
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Afyonkarahisar Dinar- Konya karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Vehbi Özen yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Murat K. idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Özen ile araçta bulunan eşi Ayşe Özen ve kayınvalidesi Cemile Kılıçaslan'ın öldüğü belirlendi.
Ayrıca ağır yaralanan 9 yaşındaki Yağmur Özen ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen o da kurtarılamadı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan cansız bedenler ise jandarma ve itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonrası çıkarılabildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Murat Kaplan ise ayakta tedavi edildi. Kaplan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Vehbi Özen yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Murat K. idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Özen ile araçta bulunan eşi Ayşe Özen ve kayınvalidesi Cemile Kılıçaslan'ın öldüğü belirlendi.
Ayrıca ağır yaralanan 9 yaşındaki Yağmur Özen ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen o da kurtarılamadı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan cansız bedenler ise jandarma ve itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonrası çıkarılabildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Murat Kaplan ise ayakta tedavi edildi. Kaplan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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