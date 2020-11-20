Korkunç kaza! 2 ölü 2 yaralı
Mersin'de kamyonet ve kamyonun çarpıştığı kazada, biri olay yerinde 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
GÜNDEM 20.11.2020, 00:34
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Mersin'in Mut ilçesinde kamyonet ve kamyonun çarpıştığı kazada, biri olay yerinde 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Mut karayolu Burunköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Uğuz yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen Seçkin Akkın yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan Kemal Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Nurten Uğuz, Mehmet Uğuz ve Hediye Hidayet Aydın ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılardan Nurten Uğuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Mut karayolu Burunköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Uğuz yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen Seçkin Akkın yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan Kemal Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Nurten Uğuz, Mehmet Uğuz ve Hediye Hidayet Aydın ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılardan Nurten Uğuz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
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