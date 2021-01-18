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Korkunç iddia! "Aslında emir Selçuk Özdağ'ın öldürülmesiydi"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın cuma namazına giderken evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğraması hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

GÜNDEM 18.01.2021, 13:40
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Korkunç iddia!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Cuma İçten, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçen cuma günü yapılan saldırı ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.
“Gelecektenhaber” adlı internet sitesinde yayımlanan “Filler ve Siyasetçiler” başlıklı yazıda, Türkiye'nin geçmişteki durumundan daha kötü bir noktada olduğunu belirten İçten, Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıya dair “Aslında emir Selçuk Özdağ’ın öldürülmesiydi” ifadelerine yer verdi.
İçten’in yazısının ilgili bölümü şu şekilde: 

“Geçen günlerde Cuma namazına gitmek için evinden çıkan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Selçuk Özdağ bazı alçakların terör saldırısına maruz kaldı, bu alçaklara emir verenler aslında genel başkan yardımcımızın öldürülmesini emretmişlerdir. Peki alçaklara emir verenler kimlerdi? Siyasileri tutsak alan Fillerdir. Peki siyasiler fillere neden tutsaklar?
Gelecek Partisi; özgürce siyaset yapan, geçmişi temiz, söyledikleri ile yaptıkları tutarlı kadroların bir araya gelmiş, Fillerin rahatsızlık duyduğu bir kitledir. İşte o yüzden her bir bireyin sözlerinden, çalışmalarından rahatsızlık duymaktadırlar. Partiyi kurduğumuz günden beri her bir arkadaşımıza her alanda saldırılar yapılmakta, zulmedilmekte hayat hakkı tanınmamaktadır?
Peki Gelecek Partisinden bu kadar korkmalarının nedeni nedir?
Fillerin de onların esaretinde olan siyasilerin de Gelecek Partisi'nden korkmalarının haklı nedenleri vardır. Bizlerin varlığı ve çalışmaların, halkta karşılık gördüğünü en çok onlar görmektedirler aksi durumda ciddi almazlardı.
Bir partinin genel başkan yardımcısı silahlı saldırıya uğruyor! Bunu iktidar medyası görmüyor ise, bunu sayın Cumhurbaşkanı ve MHP genel başkanı kınamıyor ise failler başkent gibi bir yerde yakalanamıyor ise buna ne denir?
17-25 Aralık kıyametleri koparıp ağza alınmayacak hakaretler yapanlar bugün iktidarın ortağı değil mi?
Biz dün de bugün de hukuktan insanlıktan kucaklamaktan yana duruş sergiledik, sizler bizlere zulmetseniz de şiddetten yana olsanız da bizler barıştan sevgiden yana olacağız. Bizlere saldıran gençleri de, fillerin emrinde olan siyasileri de esaretten bizler kurtaracağız.”
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