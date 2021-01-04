Körfezde flaş gelişme! Suudi Arabistan ve Katar sınırlarını açıyor
Kuveyt Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı" dedi.
GÜNDEM 04.01.2021, 22:48
Kuveyt Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kuveyt ve ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandı ve kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı.
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Haziran 2017'de Katar'ı "teröre destek vermekle ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalar gütmekle" suçlamıştı.
Bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve bunun reddedilmesinin ardından hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti.
Kuveyt ve ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandı ve kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı.
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Haziran 2017'de Katar'ı "teröre destek vermekle ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalar gütmekle" suçlamıştı.
Bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve bunun reddedilmesinin ardından hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti.
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