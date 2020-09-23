Körfez’de bin 600 kilo atık pil toplandı
Körfez Belediyesi, atık pillerin toplanarak geri dönüştürülmesi adına başlattığı proje kapsamında bin 600 kilogram pil toplandı.
GÜNDEM 23.09.2020, 15:42
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Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki okul, kamu binaları, market ve muhtarlıklarda atık pillerin biriktirilmesi için kutular koyulmuş, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması istenmişti. Ekipler, geçtiğimiz günlerde kamu kurumlarına bırakılan kutuların toplama işlemini gerçekleştirdi.
1 atık pilin ortalama 8 ton toprağı kirlettiği gerçeğini tekrar hatırlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre ekipleri, bugüne kadar bıraktıkları kutular ile 1.600 kilogram atık topladıklarını belirterek, Çevre ve insan sağlığına önemli bir katkı sunmuş olduk. Belediye olarak vatandaşlardan talebimiz, ev ve işyerinde biriken atık piller için Körfez Belediyesi Çağrı Merkezi’ni aramalarıdır” dedi.
1 atık pilin ortalama 8 ton toprağı kirlettiği gerçeğini tekrar hatırlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre ekipleri, bugüne kadar bıraktıkları kutular ile 1.600 kilogram atık topladıklarını belirterek, Çevre ve insan sağlığına önemli bir katkı sunmuş olduk. Belediye olarak vatandaşlardan talebimiz, ev ve işyerinde biriken atık piller için Körfez Belediyesi Çağrı Merkezi’ni aramalarıdır” dedi.
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