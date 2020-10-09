Koray Aydın'ın istifasını isteyen vekillere Akşener'den cevap!
Koray Aydın'ın istifası için bastıran vekillere Meral Akşener, "Partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız" diye cevap verdi.
GÜNDEM 09.10.2020, 08:23
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koray Aydın’ın başkanlık divanında görevlendirilmesine karşı çıkan vekillerle görüştü. Akşener’in, Aydın’ın istifası için bastıran vekillere “Partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız” yanıtını verdiği belirtildi.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, aralarında Feridun Bahşi, Ahmet Çelik, İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel gibi isimlerin de yer aldığı milletvekillerinin Akşener’e, görüşmede, yeniden “Koray Aydın için gereği yapılmalı” dediği kaydedildi.
Milletvekilleri, Akşener’le görüşmesinde, "Amacımız partiye zarar vermek değil ancak bu listeden kim sorumluysa gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi. Milletvekillerinin taleplerini not alan Akşener’in de görüşmede, milletvekillerine, “Daha fazla parti içinde kriz var görüntüsü vermeyin. Biz demokrasiye inanmış bir partiyiz. Bu partide çoğunluk ne derse o olur, gereği de çoğunluğa göre yapılır. Ancak siz, bu süreçte partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız" dediği ifade edildi.
Akşener’in ayrıca milletvekillerine "oluşturulan genel idare kurulu listesinde Koray Aydın’a da delegelerin ciddi oranda oy verdiğini, başkanlık divanında yer almasının nedeninin de kendisi açısından ‘delegelere söz vermek amaçlı olduğunu’ dile getirdiği” kaydedildi.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, aralarında Feridun Bahşi, Ahmet Çelik, İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel gibi isimlerin de yer aldığı milletvekillerinin Akşener’e, görüşmede, yeniden “Koray Aydın için gereği yapılmalı” dediği kaydedildi.
Milletvekilleri, Akşener’le görüşmesinde, "Amacımız partiye zarar vermek değil ancak bu listeden kim sorumluysa gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi. Milletvekillerinin taleplerini not alan Akşener’in de görüşmede, milletvekillerine, “Daha fazla parti içinde kriz var görüntüsü vermeyin. Biz demokrasiye inanmış bir partiyiz. Bu partide çoğunluk ne derse o olur, gereği de çoğunluğa göre yapılır. Ancak siz, bu süreçte partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız" dediği ifade edildi.
Akşener’in ayrıca milletvekillerine "oluşturulan genel idare kurulu listesinde Koray Aydın’a da delegelerin ciddi oranda oy verdiğini, başkanlık divanında yer almasının nedeninin de kendisi açısından ‘delegelere söz vermek amaçlı olduğunu’ dile getirdiği” kaydedildi.
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