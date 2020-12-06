Koray Aydın: Bilim Kurulu üyelerinden istifa etmek isteyenler var

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kanal 42 televizyonunda yayınlanan Sümen Altı programında gazeteciler Mücahit Enes Turbil, Emre Özgül ve Bekir Akkaş’ın sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını ile ilgili açıkladığı sayıların doğru olmadığını savunan Aydın, pandemi sürecinde alınan çoğu kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin iradesi dışında alındığını iddia etti.

Çemberin daraldığını, insanların yakınlarını kaybettiğini söyleyen Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ve Bilim Kurulu üyelerinin, pandemi sürecinde gelinen son noktadan bir hayli rahatsız olduğunu da ileri sürdü.

“Ben, Sağlık Bakanı’nın yerinde olsam, istifa ederdim” diyen Aydın, şunları kaydetti:



İnsanların Kovid-19’dan vefat eden yakınlarını gömmek için saatlerce sıra beklediğini kaydeden Koray Aydın, “2 gün önce Karşıyaka Mezarlığı’nda şahit oldum. Mezarlığa gittiğimde Kovid-19’dan ölen 12 kişinin dizili tabutunu gördüm. Türkiye’de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı, günlük 180 olarak açıklanıyor. Ne 180’i, Türkiye’de günde 600-700 kişi koronadan ölüyor. Rakamlarla hırsızlık yapılıyor. Avrupa ülkeleri içinde en fazla insan kaybını biz yaşıyoruz. En yüksek vaka sayısı bizde" dedi.

Salgında durdurulması zor bir süreci yaşandığını aktaran Aydın şunları söyledi:



"Ben, Sağlık Bakanı'nın samimiyetine inanıyorum. Kendisi bir şeyler yapmanın gayreti içinde. Onun çektiğini kimse çekemez. Tek adam düzeninde yaşıyoruz. Gelinen süreçte Sağlık Bakanı’nın yaşananlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kendisi hiç rahat değil. Bugün Türkiye’de hiçbir bakan rahat değil. Bilim Kurulu üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var. Zor durumdalar, bilgi alıyoruz. Tek adamın her şeye karışmasını içlerine sindiremiyorlar. Onlar da yaşananlardan bıkmış durumda."

"Cumhurbaşkanı miting yapıp, millete çay dağıttı. İnsanlara bir şey yok algısı verirseniz sonuç böyle olur. Bugün pandemi sürecinde gelinen nokta iktidar açısından kara bir lekedir. İnsanların canı üzerinden rakamsal sahtekarlık yapmanın, bu salgını büyük bir salgına dönüştürmenin ağır bir vebali var. Bu insanlara daha başka nasıl kötülük yapılabilir? Sağlık Bakanı’nın açıklanan rakamlara taraf olduğuna inanmıyorum"

