Köprü ve otoyolların fiyatları saatlik değişecek

Otoyollar ve köprülerin ücretleri bundan sonra saatlik ve günlük olarak değişebilecek. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre otoyol ve köprülerde 'dinamik fiyatlandırma modeli'ne geçilecek.

Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği 'dinamik fiyatlandırma' ile ilgili çalışmaları başlatacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre raporda, "Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak" ifadesi kullanıldı.

Avrupa'da kullanılan benzer sistemlerde yolların yoğunluk durumuna göre ücretler belirleniyor. 7/24 yolların durumunu gözetleyen bir sistem kullanıcıların mağduriyet yaşamadan en uygun ücreti ödemesini sağlıyor.

Benzer bir teknoloji havayolu şirketleri tarafından da kullanılmakta.

