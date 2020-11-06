Köpeklerin mamasını çalan kişiyi sopayla dövdü

Gaziantep'te 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan belediyeye ait hayvan besleme noktasında dün akşam saatlerinde bir sokak köpeğini tedavi ettirmek için giden Çiçek Kalkan isimli hayvansever, köpekler için bırakılan mamaları ve su kaplarını alan İsmet A. ile tartıştı. İddialara göre tartışmanın büyümesi üzerine Kalkan, İsmet A.'ya yanında taşıdığı beyzbol sopası ile vurdu.

Çicek Kalkan son dönemde hurdacı olduğu söylenen bir kişinin köpeklerin su kaplarını çaldığını belirtti. Dün akşam da yaralı bir köpeğe bakmaya gittiğinde bir kişinin köpeklerin mamasını alıp, onlara vurduğunu ifade etti.

Çiçek, "İmkanlarım dahilinde ve bazı insanların desteği ile sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum. Bir gün öncesinde besleme için geldiğimde yaralı bir köpek gördüm. Köpek çok kurtlanmıştı kendi imkanlarımla temizledim ama dikiş gerekiyordu. Açık veteriner bulamadım. Ertesi gün yine köpeğin olduğu yere geldim. Köpeği alıp tedavi ettirmemiz gerekiyordu. Burada aylardır hayvanların mamasını çalıp, su kaplarını alıp, götüren bir adam vardı. Hurdacı olduğunu söylüyorlardı. Gördüğümde belediye salam bırakmıştı. Aynı zamanda mamaları vardı. Salamları alıp, bir taraftan köpekleri ayağı ile ittirip, vuruyordu. Köpekler yemesinler diye, yemeklerini topluyordu. Onları alıp, arabasına götürürken yakaladım, arkasından bağırdım" dedi.

Geç saatlerde hayvanların yanına gittiği için aracında sopa taşıdığını ve İsmet A'nın arabasına bindiğinde kapısını açtığını aktardı. İsmet A.'nın kendisine küfür edip omzundan ittiğini, bunun üzerine arabasındaki sopasını alıp karşısındaki kişiye vurduğunu aktaran Kalkan, "Yavrularıma bir daha bunu yapmasın. Çünkü onlara vurduğunu gördüm. Birisi sizin çocuğunuza vursa ne hissedersiniz. Bu onun yanına kar kalsın istemedim. Sonra sakin konuştuğumuzda bana bir daha asla yapmayacağını söyledi. Bir daha köpeklere ait bir şey almayacağını, işçilerinin aldığını söyledi. Elimdeki sopayı gördüğünde korktu, suçluluk psikolojisi ile tepki vermedi" dedi.

