Köpeği ile bakkala giderken sokak köpeğini bıçakladı!
Köpeği ile bakkala giden bir kişi, üzerine havlayarak koşan sokak köpeğini sırtından bıçakladı. Yaralanan köpeğin başından yavruları ayrılmadı.
GÜNDEM 03.01.2021, 10:16
Ankara Çubuk'ta dün saat 16.00 sıralarında İkipınar Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesinde yaşayan H.İ.L., bakkala gitmek için kangal köpeği ile beraber yola çıktı. H.İ.L., bakkalın yakınına geldiğinde sokak köpekleri, havlayarak üzerine koşmaya başladı.H.İ.L., yanındaki rambo bıçağını köpeklere savurdu.
Köpeklerden biri sırtına gelen bıçak darbeleriyle yaralanırken, yavruları başından ayrılmadı.
Köpeklerden biri sırtına gelen bıçak darbeleriyle yaralanırken, yavruları başından ayrılmadı.
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