Köpeği ile bakkala giderken sokak köpeğini bıçakladı!

Ankara Çubuk'ta dün saat 16.00 sıralarında İkipınar Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesinde yaşayan H.İ.L., bakkala gitmek için kangal köpeği ile beraber yola çıktı. H.İ.L., bakkalın yakınına geldiğinde sokak köpekleri, havlayarak üzerine koşmaya başladı.H.İ.L., yanındaki rambo bıçağını köpeklere savurdu.

Köpeklerden biri sırtına gelen bıçak darbeleriyle yaralanırken, yavruları başından ayrılmadı.

