Köpeğe çarpmak istemeyen sürücünün acı sonu
İzmir’de bir otomobil önce yola çıkan köpeğe ardında da bahçe duvarına çarptı.
GÜNDEM 28.11.2020, 03:25
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İzmir’in Tire ilçesinde bir otomobil önce yola çıkan köpeğe ardında bahçe duvarına çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Tire'den Ödemiş yönüne giden 22 yaşındaki İlhan Bacaksız yönetimindeki otomobil, Boynuyoğun köyü yakınlarında yola çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Bacaksız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilde bulunan yaralı Kazım Yiğit Yıldız (26) ise sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca otomobilin çarptığı köpeğin de öldüğü belirlendi.
Tire'den Ödemiş yönüne giden 22 yaşındaki İlhan Bacaksız yönetimindeki otomobil, Boynuyoğun köyü yakınlarında yola çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Bacaksız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilde bulunan yaralı Kazım Yiğit Yıldız (26) ise sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca otomobilin çarptığı köpeğin de öldüğü belirlendi.
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