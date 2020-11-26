Konyaspor kupada gol olup yağdı

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nü 7-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Yeşil beyazlı ekibin gollerini; 9, 42 ve 82'nci dakikalarda Hurtado, 15'inci dakikada Eduok, 31'inci dakikada Uğur ile 50 ve 79'uncu dakikalarda Daci attı.

Karşılaşmanın 59'uncu dakikada ise Manisa Futbol Kulübü'nden Mehmet Uysal kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

GOL 9. dakikada Konyaspor öne geçti. Ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş için topun başına geçen Hurtado'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

GOL 15. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisindeki karambolden topu iyi takip eden Eduok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

30. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Daci'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa rakip takımın savunma oyunucusunun eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ramazan Keleş, penaltı noktasını işaret etti.

GOL 31. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Uğur Demirok, topu filelerle buluşturdu: 3-0.

GOL 42. dakikada Miya'nın pasında ceza sahası içinde kaleci Yusuf Balcıoğlu ile karşı karşıya kalan Hurtado'nun plase vuruşunda top filelere gitti: 4-0

GOL 50. dakikada rakip takımın savunmasının arkasına atılan uzun pasta topu önünde bulan Daci, kaleci Yusuf Balcı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0

GOL 79. dakikada Milosevic'in ara pasına hareketlenen Daci'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0

GOL 81. dakikada Daci'nin pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Hurtado'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 7-0

Karşılaşmayı bu skorla kazanan İttifak Holding Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

