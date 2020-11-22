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Konyaspor, Kasımpaşa'nın keyfini kaçırdı

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 yenmeyi başardı.

GÜNDEM 22.11.2020, 18:22
Konyaspor, Kasımpaşa'nın keyfini kaçırdı
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelenin 17. dakikasında konuk ekip Aytaç Kara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 48'de Skubic'in golüyle gole cevap verdi ve beraberliği sağladı. 
Konyaspor'a galibiyeti getiren gol 89. dakikada Musa Çağıran'dan geldi.  
Ligin 8. haftasında Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.  
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