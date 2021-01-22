Konyaspor, Beşiktaş'tan Lens'i istiyor!

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenilen Jeremain Lens’e bu kez İttifak Holding Konyaspor talip oldu. A Spor'un haberine göre; Adı Ankaragücü ile anılan tecrübeli oyuncuya son olarak İttifak Holding Konyaspor'un talip olduğu ve Konya ekibinin Lens için siyah-beyazlılara kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Haberde Jeremain Lens'in ülkesi Hollanda'dan da bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu da belirtildi.



Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Jeremain Lens sezon başında sadece 4 maçta görev yapabilmişti. Bu maçların 2 tanesine ilk 11’de başlayan Hollandalı futbolcu, 1 gol atıp 1 tane de asist yapmıştı.



Beşiktaş, 2018 yılında Sunderland’den 4 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı Jeremain Lens’e 4 yıllık imza attırmıştı. 33 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

