Konya'da eski nişanlı ortalığı kana buladı! 2 kişi öldü

Konya'da ayrıldığı nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi Gülya Barutçu’yu öldüren Ömer İ. olay yerinde uzaklaştı.

Polisin kapsamlı arama çalışma başlatması sonrasında arabasında otururken yakalanan şüpheli Ömer İ. polisi karşısında görmesinin ardından belindeki silahını başına dayayarak uzun bir süre bekledi.

Olay yerine gelen ağabeyi, arkadaşları ve polisin Ömer İ. yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen şüpheli şahıs tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan Ömer İ., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer İ.'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

