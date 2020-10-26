Konya'da çekici ve traktör çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Olay edinilen bilgiye göre Durmuş Gök idaresindeki çekici, Seydişehir-Bozkır kara yolunun 5'inci kilometresindeki Kesecik mevkisinde, Ahmet Kök yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Kazada traktörden düşen Ahmet Kök, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlemeyen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan traktördeki Kök'ün eşi Betül Cömert Kök ve kamyon sürücüsü Gök, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ahmet Kök'ün cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

