Konya’da bir ilk! AK Parti ve MHP’ye canlı yayında tepki yağdı

Kanal 42 televizyonunda yayınlanan Sümen Altı programına Konya’daki siyasi partilerin il başkanları konuk oldu. Konya’da ilkin gerçekleştirildiği canlı yayın programında İl Başkanları, bir araya gelerek gazetecilerin sorularını cevapladı.İl Başkanları ile yapılan program, vatandaşlar tarafından “Özlenen tablo” olarak yorumlanırken, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ise davet edildiği halde canlı yayın programına katılmadı. Program esnasında izleyiciler tarafından sosyal medya üzerinden programa katılmayan il başkanlarına tepki yağdı. Çoğu Konyalı vatandaş, “Bunların artık millete söyleyecek bir sözü yok, o yüzden programa katılma cesareti gösterememişler, kaybedecekler, halktan kaçıyorlar. Açık oturuma çıkma cesareti gösteremeyen bir iktidar var” yorumunda bulundu.



Programa katılan muhalefet partilerinin il başkanları ise “Gönül arzu ederdi ki AK Parti ve MHP İl Başkanları da bugün burada olsaydı. Sorunları birlikte konuşsaydık. Yanlışları birlikte tartışsaydık ama ne yazıkki Türkiye’nin geldiği son nokta, AK Parti’nin ve MHP’nin içinde bulunduğu iktidar yapısının Türkiye’de kendilerinden başka herkesi yok sayma üzerine kurulu bir siyaset takip etmesidir.” ifadelerini kullandı.



Program moderatörü Mücahit Enes Turbil ise canlı yayında vatandaşlar tarafından gelen “AK Parti ve MHP yayına neden katılmadı” sorusu üzerine İl Başkanlarının neden yayına katılmadığını açıkladı. Turbil, “Biz, program öncesi bütün il Başkanlarına davette bulunduk. AK Parti Konya İl Başkanı sayın Hasan Angı, prensip gereği bu tarz programlara katılmak istemediğini belirtti. MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ise geçtiğimiz haftalarda kaybettiği annesi için Mevlid programı düzenleneceğini beyan ederek, programa katılamayacağını ifade etti.” diye konuştu.



Programa CHP Konya İl Başkanı Av. Barış Bektaş da katılmadı. Bektaş’ın disiplin soruşturması geçirdiği de moderatör tarafından dile getirildi. Program, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, “Demokratik bir ortam oluşturulması özlediğimiz bir tabloydu” paylaşımlarında bulundu. Yine il başkanları programda geçtiğimiz günlerde “Türkiye’de işsizlik yok, iş beğenmemezlik çok” yorumu yaparak, ülke gündemime oturan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’a da sert tepki gösterdi.

