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Konuta dev zam yolda! Yüzde 50 zam yapılacak

Gayrimenkul sektörü temsilcileri artan maliyetler nedeniyle zammın geleceğini haber veriyor.

GÜNDEM 24.01.2021, 20:56
Konuta dev zam yolda! Yüzde 50 zam yapılacak
Pandeminin olumsuz etkisine rağmen geçen yıl ülke genelinde 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı ve tarihi rekora imza atıldı. Haziranda kamu bankaları kredi faizini sıfır konutta yüzde 0.64’e, ikinci elde yüzde 0.74’e düşürünce yılın ilk yarısındaki kayıplar telafi edildi. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, "bu dönemde artan satışlarla birlikte konutta stokların eridiğini belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri, “Emtia fiyatlarındaki son 6 aylık artış bizi çok zorluyor. Yeni yılda yapılacak projelerde maliyet artışı fiyatlara kademeli olarak yansıtılacak. Bu yıl konutta zam kaçınılmaz” diyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, piyasa koşulları nedeniyle Ağustos 2018’den bu yana gerçek maliyet artışının fiyatlara yansıtılamadığını söyledi. Son aylarda gelen zamların ise üreticileri zorladığını belirten Durbakayım, “ Son bir yıla bakarsa ortalama maliyet artışı yüzde 80. Kimi üründe ise bunun da üzerinde. Şimdi yeni proje yapan firma yeni maliyete göre fiyatlama yapacak. Yapılması gerek fiyat artışı yüzde 50. Ancak bu bir anda olmayacağı için kademeli bir artış göreceğiz. Bugün arsa hariç ekonomik dediğimiz bir evin metrekare maliyeti 4 bin liraya geldi” diye konuştu. Kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksine göre fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre ekimde yüzde 8.23, kasımda yüzde 8.03, aralıkta yüzde 7.72 arttı.

Emtia fiyatlarında dünyadan kaynaklanan bir fiyat artışı yaşandığını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “ Son 6 ayda emtia fiyatlarında ortalama yüzde 70 artış var. Bu durum zincirleme etkiyle birçok malzemenin fiyatında artışa neden oldu. Emtia fiyatlarındaki yükseliş kimi malzemeye yüzde 20 kimine yüzde 30 fiyat artışı şeklinde yansıyor. Demirde ise çok daha fazla. 6 ayda ton fiyatı 500 dolardan 750 dolara geldi. Kur etkisine bir de iç piyasada yapılan fiyat artışları da eklenince maliyetlerde çok ciddi artış oldu” dedi.

2020 yılında kamu bankalarının düşük faiz kampanyasıyla hem sıfır konutta hem de ikinci elde stokların önemli oranda tükendiğini belirten Elmas, “Bugün satılan bitmiş projelerin fiyatlarıyla yeni üretimlerin aynı olmasına imkan yok. Yeni yapılan projelerde yılın ilk yarısında ortalama yüzde 20, ikinci yarısından yüzde 20 fiyat artışı öngörüyoruz. Hatta fiyat artışları yapılmaya başlandı. Artış oranı her ilçede değişiklik gösterirken, piyasadaki arz-talep dengesi ve faiz de belirleyici olacak” diye konuştu. Kamu bankalarının düşük faiz kampanyasının sona ermesiyle faizlerin yükseldiğini ve son aylarda satışlarda gerileme yaşandığını belirten Altan Elmas, yılın ilk çeyreği zor geçse de mart sonrası için umutlu olduklarını dile getirdi. Elmas, bekleyen talebin pandeminin etkisinin de yavaşlamasıyla birlikte ikinci çeyrekte devreye gireceğini ifade etti.

İnder Başkanı Nazmi Durbakayım’ın verdiği bilgilere göre demirin ton fiyatı geçen yılın haziran ayında 3 bin 350 lirayken, aralık ayında 5 bin lirayı aştı. Ocak ayının ilk günlerinde 5 bin 730 liraya kadar yükselirken bugünlerde 5 bin 500 liradan alınıyor. C35 betonun metreküp fiyatı geçen yıl haziran ayında 195 lirayken bugün 255 liraya yükseldi. Çimentonun torbası ise haziranda 17 liraya alınırken ocak ayında 22 lira oldu.
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