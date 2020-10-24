Konut kredisi yapılandırması nedir, nasıl yapılır?

Konut kredilerinde faiz oranları düşmeye devam etse de Mart ayından beri ülkemizde görülen Covid-19 süreci ve kötü yönetilen ekonomi nedeniyle ev almak için konut kredisine başvuran vatandaşlar mağdur olmaya devam ediyor.

Krediyle ev alan vatandaşların da bu süreçte en çok merak ettiği konulardan biri de konut kredisi yapılandırmasıdır.

Kamu bankaları konut kredisi çektikten sonra ödemekte zorlanan vatandaşlar için kredisinde yapılandırma yapacağını duyurmasının ardından bir çok soru da gündeme gelmiş durumda.

Kamu bankaları Ağustos 2019 öncesinde 500.000 TL’ye kadar konut kredisi kullanan vatandaşların kredilerini %0.99 ile tekrar yapılandıracağını duyurdu.

Konut almak isteyen vatandaşlar devlet bankaları yada özel bankalar üzerinden kredi kullanan vatandaşlar yüzde 10 veya yüzde 20 oranında peşinat ödemesi yaptılar.

Geri kalan tutarı ise aylık taksitler halinde ilgili kurumlara ödemeye başladılar.

Ev alıp kredi ödeyen vatandaşların kredi maliyetleri ise aylık faiz oranına göre belirleniyor.

Ev fiyatlarının yanısıra konut kredileri geçmiş yıllarda düşük seviyelerde seyrediyordu.

Ancak Türkiye ekonomisindeki kötü gidişat nedeniyle konut kredisi faiz oranları çok yüksek bantlarda bulunuyor.

Bununla birlikte konut kredisi yapılandırma imkanları da kredi faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde değerlendirilmekte.

Bu nedenden kredi faiz oranlarının çok yüksek olduğu şu günlerde konut kredisi kullanarak ev almak zorunda kalan vatandaşlar, kredi faizleri düştüğünde kredilerini yapılandırarak faiz ödemelerini düşürebilirler.

Konut kredileri korona günlerinde değişiklik gösterirken kamu bankalarında ortalama %0.99 özel bankalarda ise %1.11 seviyelerinde vatandaşlara sunuldu.

Ancak uzmanların yaptığı uyarılara göre burada dikkat edilmesi gereken nokta kredi oranlarına dair hesapların çok dikkatli yapılması.

Konut kredisi çeken vatandaşların en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biri kredi masrafları...

Çünkü konut kredilerinin yapılandırma işlemleri her durumda avantajlı olmayabiliyor.

Konut kredisi çeken vatandaşların yapılandırma yapmadan önce erken ödeme cezaları ve dosya masraflarını değerlendirerek yeniden yapılandırma yaptığında ne kadar avantajlı olacağını hesaplaması gerekiyor.

Düşen faiz oranlarına dikkatlice incelenmesi ödenen faiz miktarına, kalan vadeye ve banka tarafından talep edilen belge ve masrafların iyi bilinmesi ve hesaplanması gerekiyor.

Kar/zarar karşılaştırmasının iyi yapılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar vadeye göre olan ödemelerin iyi hesaplanması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Buna göre bankalar eski konut kredisi borçlarını kapattığında 36 ay vade ve üzeri vade seçeneklerinde konut kredilerine %2, 36 ay vadenin altında olan vade seçeneklerinde ise %1 erken ödeme cezası ve dosya masrafları uygulamaktadır.

Ayrıca ekspertiz, dosya ve sigorta masraflarının da hesaplanması da önemli başlıklardan.

2018’in son çeyreği ve 2019’un ilk haftalarında en düşük konut kredisi faizi %1.98 seviyesindeydi.

Yani 200.000 TL’lik bir konut kredisine 10 yıllık vade seçeneği ile alındığında aylık ödemesi 4.376 TL olmaktadır.

Aynı tüketici %0.99 faiz oranı ile aynı krediyi aldığında ise aylık ödemesi 2.856 TL'ye gelmektedir.

Kredi için gerekli masraflar hariç tutulduğunda 200.000 TL’lik konut kredisi alındığında tüketiciler aylık 1.520 TL toplamda ise 180.000 TL kar elde edebilirler.

