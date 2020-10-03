Kontrolden çıkan tır, zap suyuna gömülüyordu
Hakkari-Van karayolunda kontrolden çıkan tır Zap suyuna düşmeden dururken, olası bir facianın önüne geçildi.
GÜNDEM 03.10.2020, 14:19
Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Van karayolunun Erziki mevkisinde meydana geldi. İran'dan Hakkari istikametine doğru giden tırın şoförü yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan tır Zap suyuna düşmeden dururken olası bir facianın önüne geçildi.
Tır, uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kontrolden çıkan tır Zap suyuna düşmeden dururken olası bir facianın önüne geçildi.
Tır, uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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