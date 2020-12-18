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Kontrolden çıkan otomobil tramvay direğine çarptı! Ölü ve yaralı var
Kayseri'de otomobilin direğe çarpması sonucu gerçekleşen trafik kazasında ölü ve yaralılar var.
GÜNDEM 18.12.2020, 00:00
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Kayseri'de bir otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muzaffer B. yönetimdeki otomobil Kayseri'nin Melikgazi kontrolden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı.
Meydana gelen kazada otomobilde sıkışan sürücü Muzaffer B. ile Serkan A. olay yerinde hayatını kaybetti,
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden yaralı çıkarılan Halil K. Kayseri Şehir hastanesine sevk edildi.
Öte yandan aksayan tramvay seferleri otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden devam etti.
Muzaffer B. yönetimdeki otomobil Kayseri'nin Melikgazi kontrolden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı.
Meydana gelen kazada otomobilde sıkışan sürücü Muzaffer B. ile Serkan A. olay yerinde hayatını kaybetti,
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilden yaralı çıkarılan Halil K. Kayseri Şehir hastanesine sevk edildi.
Öte yandan aksayan tramvay seferleri otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden devam etti.
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