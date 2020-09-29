Kontrolden çıkan otomobil iş yerine uçtu
Afyonkarahisar'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil iş yerine girdi. Kimsenin yaralanmadığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
GÜNDEM 29.09.2020, 14:37
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Afyonkarahisar'daki kaza, önceki gece Ordu Bulvarı Askerlik Şubesi Kavşağı'nda yaşandı. Otomobilin kimliği açıklanmayan sürücüsü, Yeşilyol Caddesi yönüne dönüş yapmak istedi. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki elektrik trafosuna çarpıp kaldırıma çıktı. Ardından da kaldırımdan uçarak, yoldan 1 metre aşağıdaki iş yerine girdi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, kaza iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, otomobil gece olduğu için boş olan iş yerine hızla giriyor.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, kaza iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, otomobil gece olduğu için boş olan iş yerine hızla giriyor.
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