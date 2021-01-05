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Kontrol noktaları ASELSAN'ın yapay zeka teknolojisi ile güçlenecek
Jandarma kontrol noktalarında ASELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi kullanılacak.
GÜNDEM 05.01.2021, 10:18
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Yeni kurulacak akıllı kontrol noktalarında ASELSAN'ın geliştirdiği teknolojiler kullanılacak. Bu noktalarda plaka ve yüz tanıma yapılacak. Oluşturulan algoritmalar suçluları anında tespit edecek.
Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulama projesi başladı. ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı.
Jandarma ekiplerine ASELSAN üretimi bilgiye dayalı karar alma sistemi verilecek. Bu sayede jandarmanın operasyonel faaliyetleri hızlanacak.
Yazılımlar, yapay zeka teknolojileri ve veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilecek. Merkeze bağlı 7 noktaya akıllı kontrol noktası kurulacak. Kimlik ve plaka denetimleri merkezi olarak mobil uygulamalarla yapılacak. Ekipler yaka kameraları takacak. Kontrol noktalarında araç içi yüz tespiti gerçekleştirilecek.
Tüm bu teknolojiler de merkezi bir sisteme entegre edilecek.
Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulama projesi başladı. ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı.
Jandarma ekiplerine ASELSAN üretimi bilgiye dayalı karar alma sistemi verilecek. Bu sayede jandarmanın operasyonel faaliyetleri hızlanacak.
Yazılımlar, yapay zeka teknolojileri ve veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilecek. Merkeze bağlı 7 noktaya akıllı kontrol noktası kurulacak. Kimlik ve plaka denetimleri merkezi olarak mobil uygulamalarla yapılacak. Ekipler yaka kameraları takacak. Kontrol noktalarında araç içi yüz tespiti gerçekleştirilecek.
Tüm bu teknolojiler de merkezi bir sisteme entegre edilecek.
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