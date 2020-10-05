Konkordato devleti de vurdu!

Ekonomik kriz yaşayan Türkiye’de koronavirüs süreciyle birlikte daha karamsar bir tablo yaşanıyor. Yüksek döviz kurları, yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğin daha da artması bekleniyor.

Dev şirketler bile mali darboğaz yaşıyor. Finansal krizi aşamayan şirketler ya iflas sürecine giriyor ya da konkordato ilan ediyor. Konkordato kararları peş peşe gelirken, devletin kendisine borcu olan bu firmalarla ilgili herhangi bir takip yapmadığı ortaya çıktı. Alacaklar riskli hale geldi.

Nisan 2019 itibarıyla Eximbank’tan toplam 59.7 milyon ABD Doları kredi riski bulunan 37 müşteri hakkında konkordato kararı verildi. Ancak Eximbank, konkordato ilan eden bu firmalardan alacakları konusunda gerekli tedbirleri almadı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Sayıştay raporunda “Haklarında konkordato kararı verilmiş olmasına karşın bazı firma ve kredilerinin banka tarafından yakın izlemedeki krediler grubuna alınmadığı, standart nitelikteki krediler grubunda izlenmeye devam edildiği tespit edilmiştir” denildi.

Sayıştay, konkordato ilan eden firmaların mevcut durumda borçlarını ödemede yetersiz kaldıklarını belirterek şu önlemlerin alınması istendi:

“Banka'nın tüm kredi müşterilerinin yakından takip edilerek konkordato, iflas, icra gibi müşterilerin finansal durumlarına ilişkin önemli olumsuzluk emareleri gösteren durumlardan biran önce haberdar olunmasını sağlayacak teknolojik altyapının kurulması ve gerekli tedbirlerin alınması,

Konkordato kararı verilen firmaların en kısa sürede yakın izleme grubuna alınması ve finansal durumlarının yakından takip edilmesi, Banka tarafından da hukuki aksiyonların zamanında yapılması,

Kullandırılan krediler karşılığında ilgili firmalardan alınan mevcut teminatların vade ve durumlarının yakından takip edilerek risk – teminat dengesinin korunması,

Özellikle banka teminat mektubu karşılığı kullandırılan krediler kapsamında banka teminat mektupları üzerinde konkordato kapsamında ilgili mahkemeler tarafından verilen tedbir kararlarına karşı gerekli hukuki süreçlere başvurulması,

Süresinin bitmesine az kalan teminat mektuplarının sürelerinin yenilenmesi ve/veya üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunularak teminat mektuplarının teminat niteliğinin kaybedilmemesi.”

