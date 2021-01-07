Kongre'yi bastılar, silahlar çekildi... İşte şok eden görüntüler

ABD’nin başkenti Washington’da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ABD'de göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızlara "Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri" yönünde talimat verdi.

ABD'de seçilmiş Başkan olan Biden da yaptığı açıklamayla bu yaşananları bir kalkışma olarak değerlendirdi.

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.



Öte yandan Trump, Kongre Binası'nı basan taraftarlarına 'lütfen polisi destekleyelim, barışçıl olalım' diyerek çağrıda bulundu.



Türkiye'den de 'gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz' açıklaması geldi.



Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger, "Bu bir darbe teşebbüsüdür" değerlendirmesi yaptı.

İngiliz Daily Mail gazetesi gelişmeleri "ABD'de anarşi" başlığıyla aktardı.

Kongre polisi, şüpheli bir kişiye silah çekti.



ABD Kongre binasında bir kadının yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandığı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg; 'Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli.' dedi.



ABD Kongresi'nde, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda birçok polisin yaralandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.



