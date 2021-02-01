KONDA Genel Müdürü Ağırdır, AKP'nin oy oranını açıkladı!

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP'nin oy oranının yüzde 40'ı geçmeyeceğini ve kutuplaşmanın sınırına gelindiğini söyledi.

Mevcut hikayeyi gençlerin değiştireceğini kaydeden Ağırdır, olası bir seçimde AKP'nin alacağı toplam oy oranının da yüzde 40'ın üstüne çıkmayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Halkın ekonomik sorunlarla boğuştuğuna dikkat çeken Ağırdır, iki yıl sonraki seçimlerde 20 milyon gencin oy kullanacağını, bunların 4 milyonunun da ilk kez sandık başına gideceğini hatırlattı.

T24'ten Murat Sabuncu'ya açıklamalarda bulunan Ağırdır, "Hikayeyi gençler değiştirecek. 20 milyon gencin 10 milyonu anketlerde hâlâ kararsızım veya oy kullanmayacağım diyor. Ama biliyoruz ki bu gençlerin ülke hayalleri, beklentileri veya öfkeleri de bu siyasi gündemle şekillenmiyor. Aksine, siyasetin yaptıkları onların beklentileri önünde bir set oluşturuyor" yorumunu yaptı.

