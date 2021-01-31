Komşuda korkutan deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Kirman Eyaleti’ne bağlı Faryab şehrinde yerel saatle 19.34’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Merkez, depremin 21 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

