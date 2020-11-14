Kombi bakımı nasıl yapılır? Kombi bakımı kaç yılda bir yapılmalı?

Kombinin daha verimli çalışması, tasarruf sağlaması, daha uzun ömürlü olması için ev sahibi ya da kiracıların kombi bakımlarını aksatmadan düzenli olarak yaptırmaları gerekmektedir.

Hem olası arızalarının önüne geçmek, hem de doğalgaz faturalarını düşürerek sağlıklı ve ekonomik bir kış geçirmek için uzman kişilerden yardım almak da şart.

Yani kombi bakımı basit bir işlem gibi görülebilir. Fakat bakımın mutlaka işin uzmanı tarafından yapılmasıdır.

Bakımı yapılmamış kombilerin beklenmedik kazalara davetiye çıkardığı için bilhassa kış ayları için büyük problem haline gelebilir.



* Kombi bakımlarında öncelikle sıcak su ve kalorifer yanma durumunun kontrol edilmelidir.. Daha sonra da kombinin su sızdırmazlık durumuna bakılmalı.

* Bu işlemlerin ardından kombinin içi açılır ve tozlanma durumu kontrol edilir. Tozlanma fazlaysa, kombinin kombi içindeki tozlar dikkatlice temizlenir.

* Kombi içerisindeki elektrik bağlantı noktaları ve hatlarının kontrolü de olmazsa olmazlardan

*Bununla birlikte kombi baca fanı da kontrol edilmeli ve itinayla temizlenmelidir.

* Asıl işlemler ise bundan sonra başlıyor. Kombi bakımı için ilk adımlardan biri de kombideki mevcut suyu boşaltmaktır.

* Genleşme tankı havası ölçülür, düşük görülür ise hava basımı uygulanır, Brülör temizliği yapılır...



* Tüm bu işlemlerle birlikte yanma haznesinin temizliği yapılır, ateşleme iyonizasyon elektrodu kontrol edilir gerekir ise temizlenir.

* Üç yollu vana sökülerek temizlenir, temizleme sonrası yeniden yerine takılır,

* Cihaz hermetik tip ise fan sökülerek temizlenir, temizleme sonrası yerine monte edilir..

* Gaz ayar kontrolleri yapılır...

* Mevcut arızalar ya da sonradan oluşabilecek arızalar uzman teknisyen tarafından tespit edilir ve bu konudaki bilgiler kullanıcıya sorulur.

* Kullanıcı onayı ile arızalı parçalar bakıma dahil olmaksızın ek bir ücrete tabi tutularak değiştirilir ya da onarılır..



* Kombi altında bulunan kalorifer filtresi sökülerek temizlenir, temizlenme sonrasında yeniden yerine takılır

* İşlemin başında cihazdan boşaltılan su yeniden eklenir. Bar seviyesi 1,5 e çıkarılır,

* Cihaz sıcak su ve petek konumunda çalıştırılır,

Tüm bu işlemlerin ardından bir sorun yoksa çalışır durumda kombi kullanıcısına teslim edilir.

