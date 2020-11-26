Kolesterol hastaları için 9 beslenme önerisi

Kan tahlillerinde kolesterole dair iki değer göze çarpmaktadır. Bunlar HDL ve LDL olarak adlandırılmaktadır.

İyi kolesterol olarak bilinen HDL, dokulardaki kolesterolü toplayarak dışarı atılmasını sağlar. Kötü kolesterol olarak bilinen LDL ise kolesterolü dokulara taşıyıp arterlerin duvarlarında birikime neden olur.

Kolesterol, vücuttaki her hücre için gereklidir ve birçok hormonda kolesterol vardır.

Ancak dikkat edilmeyen beslenme bununla birlikte hareketsizlik, “kötü kolesterol” adı verilen LDL’yi yükseltir bu da yaşam kalitesini bozar ve önü alınmaz hastalıklara neden olur.

Kişi beslenmesine dikkat ettiği takdirde “kötü kolesterol” denilen türün yerini "iyi kolesterol” yani HDL’yi olması istenilen seviyelere getirir.



Kötü kolesterol, genellikle sessizce ilerleyen bir durumdur. Hemen hemen hiçbir hastada kolesterol yüksekliği sadece muayeneyle anlaşılmamaktadır. Kötü kolesterolün aşırı yüksek olduğu durumlarda meydana gelebilecek bazı belirtiler şöyle sıralanabilir:

Göz kapakları, eller ve tendonlarda sarı renkli yağ bezeleriHalsizlik, yorgunlukAyak ve bacaklarda uyuşmaYaraların geç iyileşmesiCiltte lekelenmelerVücudun bazı yerlerinde morarmaCiltte solgun görünüm

Genelde bu belirtiler nadir görülür. Yüksek kolesterol genellikle kan tetkikleriyle anlaşılmaktadır.

Yüksek kolesterol kalp hastalığı, inme ve periferik arter hastalığına yol açar.

Eğer kişi sağlıksız, şeker ya da yağ oranı yüksek olan gıdaları fazla tüketirse kolesterol yükselir.



Kötü kolesterol dediğimiz LDL tedavisinde ilaç tedavisi tek başına yeterli gelmemektedir. Çünkü yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlar. Alınan gıdalar yağ dokusu olarak vücutta depolanır. Bu nedenden dolayı ilaçla birlikte dengeli beslenme düzeni ve egzersiz şarttır.



Etlerdeki yoğun yağlar pişirilmeden önce ayrılmalıdır.Sakatat tüketimi azaltılmalıdır.Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş ürünler mümkün olduğunca tüketilmemelidir.Ağırlıklı olarak beyaz et tercih edilmeli; pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, buğulama tercih edilmelidir.Bol bol balık tüketilmelidir.Tahıl, taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır.Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine daha az yağlı ürünler tercih edilmelidir.Pasta, krema, margarin, fırın ürünleri, kızartma yiyecekler ve fast food türü gıdalardan uzak durulmalıdır.Fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişlerin kötü kolesterolde hafif düşüşler sağladığı bilinmektedir. Ancak mutlaka uygun miktarlarda tüketilmelidir.

