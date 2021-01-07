Kolesterol düşürmek için ne yapmalı? Kolestrolü düşüren besinler...

Kolesterol, en basit tanımıyla kan lipittir. Kolesterol vücutta beyin, sinirler, kalp, kaslar, karaciğer de bulunur. Vücutta sindirim ve endokrin sisteminde görev alır. Metabolizmanın su dengesinin korunmasını sağlar. Vücudun yapı taşı olan hücrelerin zar yapımında rol oynar.

HDL (iyi huylu kolesterol): Besin yoluyla alınamaz. Karaciğer tarafından üretilir. Yüksek yoğunluklu protein olarak adlandırılır. Kanda bulunan fazla kolesterolün karaciğere taşınmasını sağlayarak kandaki kolesterol seviyesini dengede tutmayı sağlar.

LDL (kötü huylu kolesterol): Karaciğerde üretilen ve kolesterolü kana taşımakla görevli olan proteinlerdir. Kandaki artışı damar sertleşmesi, damar tıkanıklığı, ani felç, kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kandaki kolesterol artışı oldukça sessiz seyredebilir. Klinik bulgular ve yapılan kan testleri ile kandaki kolesterol miktarı belirlenir. Yapılan araştırmalarda kolesterol seviyesi artan hastalarda şu belirtilere sık rastlanıldığı kanıtlanmıştır:

* Yüz bölgesinde, göz kapakları, eller ve tendonlarda oluşan sarı renkli yağ bezeleri,* Ciltte lekelenmeler,* Halsizlik ve yorgunluk,* Göğüs ağrısı,* Baş dönmesi,* Vücutta oluşan morarmalar,* Nefes darlığı,* Ayak ve bacaklarda uyuşma,* Yaraların geç iyileşmesi,* Ciltte solgun görünüm.

* Zeytinyağı* Pancar, bamya, havuç, patlıcan, yeşil fasulye, karnabahar, kuşkonmaz* Yulaf* Barbunya* Yaban Mersini* Domates* Avokado* Çikolata* Badem* Soğan Sarımsak* Fındık, fıstık ve ceviz* Yeşil çay* Siyah ve beyaz çaylar* Alıç çayı* Kefir* Keten tohumu* Elma, armut ve greyfurt* Çekirdekli kırmızı üzüm* Ahududu* Balık: Özellikle somon balığı, uskumru, alabalık ve sardalya * Keçi boynuzu:

