Kokarca böceğine karşı Samuray arılar geliyor!

Doğu Karadeniz'deki fındıkların baş düşmanı olan kokarca böceğine karşı harekete geçildi.

Fındığın yapraklarını yiyerek ve suyunu emerek bitkiye zarar veren "kahverengi kokarca" böceğinin, ithal edilecek "samuray arı" ile yok edilmesi planlanıyor.



Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği belirlenen ve günde 30 kilometre yol kateden böcekler, yapraklarını yediği suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünü kurutuyor.

300'den fazla bitki türünde beslenebilen kokarca böceği uzun mesafelere uçabilme yeteneğinde sahip.

Son dönemlerde Balkanlar’dan İstanbul’a da gelen ve Türkiye’de yayılımını hızlandıran böcek, günde 30 kilometre yol kat ediyor.



İstilacı böcekle biyolojik mücadele için anavatanı Çin olan samuray arı olarak bilinen ‘Japonika arı’ türünün ithalatı planlanıyor.

Doğaya salınacak arının böcekle mücadelede etkin rol alması bekleniyor.



Fındıkta tehlikenin boyutunun büyük olduğuna dikkat çeken Ulusal Fındık Konseyi (UFK) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Kahverengi kokarca 5 yıl önce Gürcistan’dan girdi. Özellikle Artvin ve Rize bölgesinde tarım ürünlerine ciddi zararlar verdi. Son dönemlerde de Balkanlar'dan İstanbul’a girdi. 100 yılın en zararlı meyve böceği diyebiliriz. Sadece fındık değil. Fındık haricinde 40’a yakın meyveye zarar veriyor." dedi.



AA'ya konuşan Arslantürk, istilacı böcek ile mücadele konusunda yıllardır yoğun bir şekilde çalıştıklarını, kimyasal mücadeleyi tercih etmediklerini söyledi. "Çünkü kimyasal mücadele edildiği zaman ilaçlarken yararlı olan böceklere de zarar verilebiliyor. Bunun için doğal yollarla biyolojik mücadele etme yönünde çalışmalarımızı yapıyoruz. Çin’de Japonikos denen bir samuray arı çeşidi var. Bunun parazitörrü ve son derece başarılı bir parazitör. İşte bu arının ithalatı ile ilgili bakanlık nezdinde ithalat iznini aldık. Samsun Tarımsal Araştırma bu işin sorumluluğunda. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor."



Kışı kapalı ortamlarda geçiren böcek türü için ilaçlama uyarısında bulunan Arslantürk, üreticileri dikkatli olmaya çağırdı:"Bugünlerde de kışlığa gidiyor. Kışlık olarak da genellikle ev ve ahır çevrelerini tercih ediyorlar. Son günlerde oldukça ihbar almaya başladık. Kahverengi kokarcalar insanların artık evlerini de istila etmeye başladı. Üreticiler, bu istilacıyı gördükleri yerde yok etsinler, ahır ve evlerinin çevresini mutlaka ilaçlasınlar."

