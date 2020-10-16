Kocaeli'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
GÜNDEM 16.10.2020, 07:03
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Eskihisar Mahallesi feribot iskelesi yolunda Gebze yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen Burak Ö. idaresindeki otomobil ve Sebahattin Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan biri, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
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