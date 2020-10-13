Kocaeli'nde şiddetli rüzgar etkili oldu

Gebze ve Dilovası ilçelerinde öğleden sonra başlayan rüzgar etkisini akşam saatlerinde artırdı.

Kısa süreli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, reklam tabelaları hasar gördü.

Orhangazi Mahallesi 207 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın çatısı, yandaki evin üzerine uçtu, 2 binada maddi hasar meydana geldi.

