Kocaeli'nde fabrikada yangın çıktı!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
GÜNDEM 15.11.2020, 18:25
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Kaynarca Mahallesi'nde ahşap palet üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
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