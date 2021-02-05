Kocaeli'de ekmek fiyatı 2 TL oldu!

Kocaeli'de ekmek fiyatlarına 0,25 kuruş zam geldi.

En son 17 Ocak 2020 tarihinde gramajı 230 grama düşürülerek 1.75 TL'ye satılan ekmek, bu yıl gramajı aynı kalarak 2 TL'den satılacak.

Zamlı fiyat ise yarından itibaren Kocaeli kent genelinde uygulanacak.

Fırın işletmecisi Mesut Ceylan, kullandıkları malzemelerin fiyatlarında artış yaşandığını belirterek, bu sebepten dolayı zam talebinde bulunduklarını kaydetti.

Ceylan, "En son ekmeğe zam yapılmadı sadece 15 ay önce 15-20 gram gramajı düşürüldü. Bizim işçimiz zam alabilmek için ekmeğe zam gelmesini bekliyor. Doğal olarak böyle bir zam ortaya çıktı. Şimdilik bu zam yeterli ama inşallah artış göstermeyiz" dedi.

Kocaeli ekmek fiyatları şu şekilde:



