Kocaeli'de 57 yıllık evli çift, aynı gün koronavirüsten vefat etti
Koronavirüse yakalanan yaşlı çift, tedavi gördükleri hastanede 5 saat arayla hayatını kaybetti.
GÜNDEM 27.12.2020, 17:45
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit (78) ve Birsen Cirit (71) çifti, bir süre önce yakalandıkları koronavirüs hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
Yaklaşık 1 haftalık tedavi sonrası Necmettin Cirit dün hayatını kaybederken, 5 saat sonra da eşi Birsen Cirit aynı hastanede hayatını kaybetti.
Bir günde iki acı haberi alan çiftin yakınları üzüntüye boğuldu.
Necmettin Cirit dün Birsen Cirit’in cenazesi ise bugün Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi’ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
Yaklaşık 1 haftalık tedavi sonrası Necmettin Cirit dün hayatını kaybederken, 5 saat sonra da eşi Birsen Cirit aynı hastanede hayatını kaybetti.
Bir günde iki acı haberi alan çiftin yakınları üzüntüye boğuldu.
Necmettin Cirit dün Birsen Cirit’in cenazesi ise bugün Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi’ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
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