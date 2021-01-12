Son Dakika
Kocaeli Üniversitesi rektörü duyurdu: ‘BionTech aşısı yaptırdım’
Kocaeli Üniversitesi rektörü Saadettin Hülagü, BionTech aşısı yaptırdığını duyurdu.
GÜNDEM 12.01.2021, 18:12
1
Türkiye'ye 25 bin BionNTech koronavirüs aşısının gönderildiğine dair tartışmalar gündemden düşmüyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, kasım ayında Biontech aşısının ikinci dozunu da olduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan rektör Saadettin Hülagü’nün ilk dozu ekim ayında ikinci dozu ise kasım ayında yaptırdığı öğrenildi.
Hülagü, geçtiğimiz 30 Kasım’da Twitter’dan şunları yazdı:
"Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim bu huylarımızı da değiştirdi. Dört hafta önce ilk dozu yapılan Biontech firma aşısının ikinci dozunu bugün yaptırdım. Lütfen Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat edelim İşin şakası ve telafisi yok."
Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim bu huylarımızı da değiştirdi. 4 hafta önce ilk dozu yapılan Biyontech firma aşısının 2.dozunu bugün yaptırdım.Lütfen Maske. Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat edelimİşin şakası ve telafisi yok pic.twitter.com/eCPttFNupN
— Sadettin HÜLAGÜ (@ProfDrHulagu) November 30, 2020
Hülagü daha sonra BionTech aşısını gönüllü denek olarak yaptırdığını savundu.
Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim bu huylarımızı da değiştirdi. 4 hafta önce ilk dozu yapılan Biyontech firma aşısının 2.dozunu bugün yaptırdım.Lütfen Maske. Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat edelimİşin şakası ve telafisi yok pic.twitter.com/eCPttFNupN pushfn('ads'); — Sadettin HÜLAGÜ (@ProfDrHulagu) November 30, 2020
Sosyal medya hesabından açıklama yapan rektör Saadettin Hülagü’nün ilk dozu ekim ayında ikinci dozu ise kasım ayında yaptırdığı öğrenildi.
Hülagü, geçtiğimiz 30 Kasım’da Twitter’dan şunları yazdı:
"Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim bu huylarımızı da değiştirdi. Dört hafta önce ilk dozu yapılan Biontech firma aşısının ikinci dozunu bugün yaptırdım. Lütfen Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat edelim İşin şakası ve telafisi yok."
Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim bu huylarımızı da değiştirdi. 4 hafta önce ilk dozu yapılan Biyontech firma aşısının 2.dozunu bugün yaptırdım.Lütfen Maske. Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat edelimİşin şakası ve telafisi yok pic.twitter.com/eCPttFNupN
— Sadettin HÜLAGÜ (@ProfDrHulagu) November 30, 2020
Hülagü daha sonra BionTech aşısını gönüllü denek olarak yaptırdığını savundu.
Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim bu huylarımızı da değiştirdi. 4 hafta önce ilk dozu yapılan Biyontech firma aşısının 2.dozunu bugün yaptırdım.Lütfen Maske. Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat edelimİşin şakası ve telafisi yok pic.twitter.com/eCPttFNupN pushfn('ads'); — Sadettin HÜLAGÜ (@ProfDrHulagu) November 30, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü