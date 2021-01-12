Kocaeli Üniversitesi rektörü duyurdu: ‘BionTech aşısı yaptırdım’

Türkiye'ye 25 bin BionNTech koronavirüs aşısının gönderildiğine dair tartışmalar gündemden düşmüyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, kasım ayında Biontech aşısının ikinci dozunu da olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan rektör Saadettin Hülagü’nün ilk dozu ekim ayında ikinci dozu ise kasım ayında yaptırdığı öğrenildi.

Hülagü, geçtiğimiz 30 Kasım’da Twitter’dan şunları yazdı:

"Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim bu huylarımızı da değiştirdi. Dört hafta önce ilk dozu yapılan Biontech firma aşısının ikinci dozunu bugün yaptırdım. Lütfen Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat edelim İşin şakası ve telafisi yok."



Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim bu huylarımızı da değiştirdi. 4 hafta önce ilk dozu yapılan Biyontech firma aşısının 2.dozunu bugün yaptırdım.Lütfen Maske. Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat edelimİşin şakası ve telafisi yok pic.twitter.com/eCPttFNupN

— Sadettin HÜLAGÜ (@ProfDrHulagu) November 30, 2020

Hülagü daha sonra BionTech aşısını gönüllü denek olarak yaptırdığını savundu.

Çocukken büyüklerimizin zoruyla aşıya götürülürdük. Covid-19 bizim bu huylarımızı da değiştirdi. 4 hafta önce ilk dozu yapılan Biyontech firma aşısının 2.dozunu bugün yaptırdım.Lütfen Maske. Mesafe ve Temizlik kurallarına dikkat edelimİşin şakası ve telafisi yok pic.twitter.com/eCPttFNupN pushfn('ads'); — Sadettin HÜLAGÜ (@ProfDrHulagu) November 30, 2020

